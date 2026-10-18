Linke Gruppen sollen gezielt staatliche Institutionen angegriffen haben. Das hat Folgen für den Präsidentschaftswahlkampf.

Brennende Autos und Gebäude, geplünderte Geschäfte und mehr als Tausend Festnahmen. In Frankreich wurden aus friedlichen Protesten gegen die Lebenshaltungskosten landesweite Ausschreitungen. Der Premierminister Sébastien Lecornu macht gewaltbereite Linksextreme für die Gewalt verantwortlich. Sie sollen die Proteste gekapert haben. Doch vieles ist noch unklar. Etwa wer genau für die Ausschreitungen verantwortlich ist und worum es ihnen ging. Denn bei den landesweiten Protesten am Samstag ging es um mehrere diffuse Anliegen, etwa den Klimaschutz, die Energiepreise und die gestiegenen Mieten.

Über die Proteste in Frankreich spricht in dieser Podcastfolge Alexandra Föderl-Schmid, SZ-Korrespondentin in Frankreich. Sie erklärt, warum diese Ausschreitungen die französische Regierung unter Druck setzen. Und inwiefern sie auch den Präsidentschaftswahlkampf beeinflussen könnten.

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Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Marie Gundlach, Thore Rausch

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über BFMTV.

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