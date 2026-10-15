In Brüssel verhandeln Donnerstag und Freitag die Mitgliedsstaaten über den Haushalt 2028 bis 2034. Und schon vor dem Gipfel kam deutliche Kritik aus einigen Mitgliedstaaten, darunter auch aus Deutschland. Bundeskanzler Friedrich Merz findet, der Vorschlag von EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen sei unbezahlbar.

Von der Leyen wünscht sich nämlich fast zwei Billionen Euro für den nächsten EU-Haushalt. Das sind 60 Prozent mehr im Vergleich zum vergangenen Haushaltsplan. Gleichzeitig gibt es aber auch Stimmen, die sagen, dass die Mitgliedsbeiträge im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen nicht so sehr steigen. Nämlich nur um 0,13 Prozentpunkte.

Deutschland ist mit seiner kritischen Position aber nicht alleine. Auch Schweden, Dänemark, Finnland, die Niederlande und Österreich sind gegen den Vorschlag der Kommission. Und das könnte damit zusammenhängen, dass diese Länder Nettozahler sind: Sie zahlen mehr in die EU ein, als sie direkt wieder herausbekommen. Länder, die mehr herausbekommen als sie einzahlen, sind wiederum dafür.

Über die Kluft zwischen den Geber- und Empfängerländern spricht in dieser „Auf den Punkt“-Sendung Jan Diesteldorf, Korrespondent der SZ in Brüssel.

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Zum Weiterlesen und -hören:

Hier geht es zum Kommentar von Jan Diesteldorf zu den EU-Haushaltsverhandlungen.

Und hier ist der Text über die Vorwürfe gegen den SPD-Abgeordneten Ahmetović.

Und zum Viola-Podcast geht es hier entlang.

Moderation, Redaktion: Pauline Claßen

Redaktion: Johannes Korsche, Sarah Neu

Produktion: Ann-Kathrin Schneider

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über oe24tv.

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