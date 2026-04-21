Am Dienstag hat in Berlin der Petersberger Klimadialog begonnen, das Vor-Treffen zur Weltklimakonferenz Ende November in der Türkei. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) fordert in der Eröffnungspressekonferenz den Ausbau erneuerbarer Energie auch mitten in der derzeitigen, großen Energiekrise .

Denn der Umstieg auf Erneuerbare nutzt der Energiesicherheit und dem Klima. Aus der Bundesregierung vernimmt man zu diesem Thema aber aktuell vor allem Streit, unter anderem wegen der Pläne und Aussagen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).

Über Reiches Pläne und den Stand der Energiewende in Deutschland spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Nakissa Salavati, Redakteurin im Wirtschaftsressort der SZ mit Schwerpunkt Energie.

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Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Lars Langenau

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über phoenix.

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