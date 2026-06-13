Die Vereinigten Staaten von Amerika feiern am 4. Juli ihren 250. Geburtstag. Doch für Donald Trump scheint ein anderes Jubiläum wichtiger zu sein: Er wird an diesem Sonntag 80 Jahre alt und dafür lässt er ein riesiges Kampfsportspektakel organisieren: Zu Ehren Trumps sollen Käfigkämpfer aufeinander einschlagen – direkt vor dem Weißen Haus.

Der Präsident nutzt die Feierlichkeiten zur eigenen Selbstüberhöhung. Was sagt das über Donald Trump persönlich und über den Zustand der Vereinigten Staaten insgesamt aus? Darüber spricht in dieser Samstagsfolge von „Auf den Punkt“ die Politologin Cathryn Clüver Ashbrook von der Bertelsmann-Stiftung. Sie sagt: „Hier passieren mehrere Dinge gleichzeitig, die mit dem Gründungsmythos der USA wenig zu tun haben.“

Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Laura Sagebiel

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Des Moines Register (Youtube).

Redaktionsschluss war Freitag, 12. Juni 2026, um 16 Uhr.

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