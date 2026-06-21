Die Linke hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Aber auf ihrem Parteitag in Potsdam zeigen sich interne Konflikte – vor allem mit Parteimitgliedern aus dem Osten.

Auf dem Parteitag der Linken haben die Delegierten eine neue Parteispitze gewählt, bestehend aus der amtierenden Vorsitzenden Ines Schwerdtner und Luigi Pantisano. Letzter hat jedoch nur etwas mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen. Unter anderem, weil er in der vergangenen Woche ein Interview gegeben hat, in dem er der Union faschistische Politik vorwirft. Das verärgert vor allem die Parteimitglieder aus dem Osten, die darauf setzen, dass die Union nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt auf die Zusammenarbeit mit der Linken angewiesen ist.

Über diesen Zwiespalt spricht im Podcast Valerie Höhne, die für die SZ vom Parteitag der Linken in Potsdam berichtet. Sie erklärt auch, wie sich die Linke inhaltlich aufstellen will – und welchen Spagat sie dabei wagen muss, um sowohl die alten als auch die neuen Parteimitglieder zufriedenzustellen.

Außerdem spricht Roland Preuß aus der SZ-Parlamentsredaktion über die Reformvorschläge der Expertenkommission zur Rente.

Weitere Nachrichten: Waffenruhe in Libanon schon nach kurzer Zeit wieder brüchig; Iran sperrt Straße von Hormus; Verhandlungen zwischen Iran und den USA in der Schweiz gestartet.

Zum Weiterlesen: Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Rentenreform.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Markus Schulte von Drach

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über die Phoenix.

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