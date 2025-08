Zu spät, zu voll, zu dreckig: Es gibt eine lange Liste an guten Gründen für Ärger über die Deutsche Bahn . Und das wird vermutlich auch noch länger so bleiben. Den von dem Sanierungsprogramm, dass sich der Konzern auferlegt hat, kommt bei den Kundinnen und Kunden bisher nicht viel an.

In dieser Folge des Podcasts spricht Vivien Timmler, SZ-Expertin für die Deutsche Bahn und Redakteurin im Berliner Parlamentsbüro, darüber, was bei der Bahn gerade gut läuft – und was nicht so gut. Sie sagt, der Konzern hat lange falsche Prioritäten gesetzt. Und es sieht nicht so aus, als bekomme er seine Probleme alleine in den Griff.

Weitere Nachrichten: Erneut Sabotage an Bahnstrecke entdeckt; Autonomie der Anti-Korruptionsbehörde in der Ukraine wieder hergestellt; Deutschland beginnt mit Luftbrücke für den Gazastreifen.

Zum Weiterhören und -lesen:

760 Millionen Euro Verlust - aber „gut unterwegs“: Hier erfahren Sie mehr darüber, wie die Deutsche Bahn ihre Probleme rechtfertigt.

Eine überraschend glatte Rolle rückwärts: Lesen Sie hier mehr über den Kampf gegen die Korruption in der Ukraine.

Wer stoppt endlich das Hungern in Gaza: Die Menschenrechtsaktivistin Jouanna Hassoun spricht in der neuen Folge des SZ-Plus-Podcasts „Ist das gerecht?“ darüber, was ihrer Meinung nach den Menschen vor Ort helfen könnte.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche, Selma Oestringer

Produktion: Imanuel Pedersen

