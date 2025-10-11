Längst wird Krieg nicht mehr nur rein militärisch geführt. Internet, soziale Medien und Kommentarspalten sind zu Kampfzonen geworden.

Gleich zwei hochrangige Politiker haben in dieser Woche vor hybrider Kriegsführung aus Russland gewarnt. Einmal EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in einer Rede vor dem EU-Parlament. Und dann auch Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Interview bei ntv. Dort sagte Merz über den Machthaber Putin: „Er führt einen Informationskrieg gegen uns.“

Aber was genau heißt das eigentlich, Informationskrieg? Darüber spricht in dieser Podcastfolge die Sicherheitsexpertin Julia Smirnova vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie in Berlin. Sie forscht dazu, wie autoritäre Staaten mithilfe von digitalen Technologien die öffentliche Meinung manipulieren. Im Podcast erklärt sie, wie russische Desinformation funktioniert, warum sie so gefährlich ist und was helfen kann, um unsere Gesellschaft weniger anfällig für diese Art von Angriffen zu machen.

Außerdem erzählt in dieser Folge Linus Freymar, SZ-Redakteur in Portland, was er von den Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE mitbekommt und ob die Lage dort wirklich so „kriegsähnlich“ ist, wie es US-Präsident Trump behauptet.

Weitere Nachrichten: Bundespolizei soll bald Drohnen abschießen dürfen; EU diskutiert über „Chatkontrolle“.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche, Justin Patchett, Annkathrin Stich

Produktion: Carlo Sarsky

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ntv.

