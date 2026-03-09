Zum Hauptinhalt springen

Podcast: „Auf den Punkt“Grüner Wahlerfolg: Mehr Cem wagen?

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung.
Hauchdünn gewinnt Cem Özdemir die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Trotz oder wegen seiner Partei?

Von Roland Muschel und Lars Langenau

Cem Özdemir hat mit den Grünen nach einer fulminanten Aufholjagd die Landtagswahl in Baden-Württemberg überraschend gewonnen. Laut vorläufigem Endergebnis kommen die Grünen auf 30,2 Prozentpunkte. Und damit auf knapp mehr Stimmen, als die CDU bekommen hat. Wie hat Spitzenkandidat Özdemir das hinbekommen?

Seine Persönlichkeit und Erfahrung als ehemaliger Bundesminister sowie in Brüssel waren entscheidende Faktoren für seinen Wahlsieg, sagt Roland Muschel, SZ-Korrespondent in Stuttgart. Zudem habe sich Özdemir „maximal abgegrenzt von der grünen Bundespartei“. Die Grünen haben im Wahlkampf stark auf Özdemirs Profil gesetzt und ihn als den Kandidaten präsentiert, „der es kann“.

Weitere Nachrichten: Münchens Oberbürgermeister Reiter muss in Stichwahl; Modschtaba Chamenei neues geistliches Oberhaupt in Iran.

Einen Text von Roland Muschel über Özdemirs Erfolg lesen Sie hier.

Den kostenlosen Newsletter aus Stuttgart und Baden-Württemberg können Sie hier abonnieren: https://www.sueddeutsche.de/kolumne/im-suedwesten-newsletter-1.6388568

Den Liveblog zu den Kommunalwahlen in München finden Sie hier.

Hier finden Sie den Text über Modschtaba Chamenei, Irans neues geistliches Oberhaupt der Islamischen Republik.

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast, und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.

LiveBaden-Württemberg
:Spahn schlägt Teilung der Amtszeit des Ministerpräsidenten vor

Weil Grüne und CDU gleich viele Sitze im Landtag haben, schlägt der Bundestagsfraktionschef der Union vor, dass Özdemir sich die Amtszeit mit dem CDU-Spitzenkandidaten Hagel teilt. Özdemir lehnt das strikt ab.

Alle Entwicklungen im Liveblog

