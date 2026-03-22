Rheinland-Pfalz steht vor einem Machtwechsel. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen neuen Landtag gewählt. Hochrechnungen sehen die CDU als stärkste Kraft mit knapp einem Drittel der Stimmen. Damit verliert die SPD als zweitstärkste Kraft ihre seit Jahrzehnten gehaltene Bastion Rheinland-Pfalz. Der künftige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz wird voraussichtlich Gordon Schnieder heißen.

Wie wird sich dieses Wahlergebnis auf die Bundespolitik auswirken? Darüber spricht in dieser Podcastfolge Katharina Riehl, die Leiterin des SZ-Politikressorts. Sie spricht über die prekäre Lage, in der sich nicht nur die SPD, sondern auch die CDU jetzt befinden. Denn die schlechten Wahlergebnisse bei der SPD setzen auch die Regierungskoalition unter Druck. Mehr dazu hören Sie in dieser Podcastfolge von „Auf den Punkt“.

Weitere Nachrichten: Iran und USA drohen einander wegen Straße von Hormus; Grüner Dominik Krause bei Oberbürgermeisterwahl in München vorn.

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Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Philipp Saul, Tobias Bug

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ARD.

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