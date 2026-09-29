Nach den schmerzhaften Niederlagen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt macht die Union wahrlich keinen geordneten Eindruck. Während Kanzler und CDU -Chef Friedrich Merz Reformen durchziehen will, wächst auch innerparteilich der Widerstand gegen seinen wirtschaftsliberalen Kurs.

Grundlegende Probleme bleiben bestehen – sowohl innerhalb der CDU als auch in der gesamten Koalition, sagt Redakteur Daniel Brössler aus der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin. Schließlich ziehe der Koalitionspartner SPD völlig andere Schlüsse aus den jüngsten Wahlniederlagen. Vor allem bei den Themen Rente und Pflegeversicherung. Mehr dazu hören Sie in dieser Podcastfolge.

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