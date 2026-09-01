Will die CDU nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt regieren, wird sie vermutlich die Linke brauchen. Oder die AfD.

Wenige CDU-Parteitage haben so ein großes Medieninteresse ausgelöst wie der Parteitag 2018 in Hamburg. Das war die Zeit, als alle wissen wollten, wer nach Angela Merkel den Parteivorsitz übernimmt. Und in diesem Medienrummel ist damals eine wichtige Sache fast ein wenig untergegangen. Nämlich der Beschluss, wonach die CDU Koalitionen und Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei ausschließt. Dieser sogenannte Unvereinbarkeitsbeschluss ist quasi eine doppelte Brandmauer.

Und genau diese wird für die Union gerade zum Problem. Denn kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist klar: Will die CDU in dort eine Chance auf Regierungsverantwortung haben, dann braucht sie dafür die Linke. Oder eben die AfD.

Über dieses Dilemma spricht in dieser Podcastfolge Robert Roßmann, Experte für die Union und Redakteur im SZ-Parlamentsbüro in Berlin. Er erklärt, welche Koalitionen nach der Wahl in Sachsen-Anhalt möglich wären. Und wie stabil die Brandmauer der Union hält.

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Zum Weiterlesen:

Mehr dazu, wie Deutschlands Nachbarn auf die AfD schauen, können Sie hier lesen.

Den Text über Horrorurlaube und warum sie eigentlich besser sind als ihr Ruf, finden sie hier:

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Julius Zimmer

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