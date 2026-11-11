Fälle von sexualisierter Belästigung und Gewalt sind in der Bundeswehr weiter verbreitet als bislang bekannt: Mehr als 60 Prozent der befragten Soldatinnen und Soldaten berichteten von verbalen oder körperlichen Verstößen gegen ihre sexuelle Selbstbestimmung. Das geht aus einer am Mittwoch in Berlin von Verteidigungsminister Boris Pistorius vorgestellten Dunkelfeldstudie hervor. „Es gibt null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr“, sagte der SPD -Politiker und kündigte mehr Prävention und Aufklärung an. Jeder einzelne Fall von sexualisierter Gewalt, ob verbal oder körperlich, missachte die Menschenwürde der Betroffenen.

Der Studie zufolge sind vor allem jüngere Frauen besonders häufig betroffen. 72 Prozent aller befragten Soldatinnen gaben an, im Laufe ihrer Dienstzeit mindestens einmal verbal belästigt worden zu sein. Überproportional häufig wurden demnach auch nicht-heterosexuelle Männer zum Opfer sexualisierter Gewalt.

Die Bundeswehr verfüge zwar über getrennte Schlaf- und Badezimmer für Männer und Frauen, sagt SZ-Verteidigungsexpertin Sina-Maria Schweikle. Doch das eigentliche Problem liege in der hierarchischen Struktur der Armee. So müssten Betroffene Übergriffe über die Befehlskette melden – ein System, das Opfer abschreckt. Viele fürchten sozialen Druck und Stigmatisierung. All das habe natürlich auch Auswirkungen auf die Attraktivität der Bundeswehr und schrecke besonders Frauen ab.

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