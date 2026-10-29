Über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 30. Januar 2027 abgestimmt. In der dafür zuständigen Bundesversammlung hat die Regierungskoalition aus Union und SPD eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. Die Entscheidung in der Kandidatur soll in den kommenden Wochen fallen. Und Kanzler und CDU -Chef Friedrich Merz pocht auf das Vorschlagsrecht der CDU als stärkste Fraktion im Bundestag.

Aus der CDU werden Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bildungsministerin Karin Prien und die frühere Parteichefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie Hessens Fraktionschefin Ines Claus als mögliche Kandidatinnen genannt. Sympathien auch vonseiten der SPD und Grünen hat aber vor allem Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Und möglicherweise könnte diese Personalie bereits am 9. November klar sein, vermutet der stellvertretende SZ-Chefredakteur Roman Deininger. Denn dann sind Sitzungen des CDU-Präsidiums und -Vorstands anberaumt.

„Diese Personalie muss sitzen“, sagt Deininger. “Ein Angebot der Mitte, mit dem sie versucht, dem Ansturm der Populisten zu widerstehen." Aigner wäre für ihn eine gute Kandidatin.

Zum Weiterlesen:

Über die Relevanz der Wahl des neuen Staatsoberhauptes in der Bundesrepublik schreibt Roman Deininger hier.

Hier schreibt Stefan Niggemeier über die komplizierte Praxis des Autorisierens im Journalismus.

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