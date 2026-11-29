Die Zusammenarbeit mit der AfD wird zur Zerreißprobe für das BSW . Die Mehrheit der etwa 600 Delegierten hat sich klar gegen eine schärfere Abgrenzung zur Rechtsaußen-Partei entschieden. Demnach kann der BSW-Landesverband in Sachsen-Anhalt seine Zusammenarbeit mit der AfD wie bisher fortsetzen, auch mit gemeinsamen Anträgen und schriftlichen Vereinbarungen. Die Delegierten billigten mit großer Mehrheit den „Magdeburger Weg“, für den Parteigründerin Sahra Wagenknecht und die Parteispitze eingetreten sind.

Mehrere Vorstandsmitglieder hatten versucht, die Partei vom „Magdeburger Weg“ abzubringen und sich schärfer gegen die AfD abzugrenzen, die in Sachsen-Anhalt vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Nachdem ihr Antrag auf eine klarere Abgrenzung abgelehnt worden war, erklärten 30 Funktionäre und Delegierte umgehend ihren Austritt. BSW-Mitgründer Klaus Ernst sagte, das BSW sei „nicht mehr meine politische Heimat“.

Durch strategische Abwesenheiten oder Enthaltungen könnte das BSW aber bereits in Kürze Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt zum ersten AfD-Ministerpräsidenten machen, sagt Tim Fehler, Redakteur im SZ-Parlamentsbüro in Berlin. Praktisch bedeute dies: Das BSW behandle die AfD wie eine normale Partei und arbeite mit Rechtsextremen ohne „Brandmauer“ zusammen. Die Austritte zeigen tiefe ideologische Gräben, sagt Fehler. Die, die das BSW verlassen, kommen vielfach aus gewerkschaftlichen und linken Milieus aus dem Westen. Doch trotz der Austritte sei die Unterstützung für Wagenknechts Kurs beim Parteitag in Dresden groß gewesen. Eine Spaltung sieht Frehler nicht.

Weitere Nachrichten: Gespräche über Regierungsbildung in Israel; Irans Militär soll Starlink genutzt haben.

Zum Weiterlesen:

Hier steht eine Analyse darüber, wie stark das BSW gespalten ist - oder auch nicht.

Und hier kommentiert Tim Frehler die Entscheidung für den „Magdeburger Weg“.

Kritik, Anregungen oder Lob? Wir freuen uns über jede Mail an podcast@sz.de und jeden Kommentar bei Spotify. Vielen Dank!

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.