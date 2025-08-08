Wochenlang haben Union und SPD über die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf gestritten. Und über die Frage, ob sie nun Richterin am Bundesverfassungsgericht werden soll oder nicht. Am Donnerstag hat Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur zurückgezogen. Ihre Begründung ist, dass sie aufgrund des heftigen Widerstands in der Union keine Chance mehr sehe, gewählt zu werden.

Vorbei ist die Angelegenheit damit allerdings längst nicht. Auf beiden Seiten der schwarz-roten Koalition ist Vertrauen zerstört worden. Und es wurde auch noch nicht richtig aufgearbeitet, wie rechtspopulistische Aktivisten so wirksam Falschmeldungen über Brosius-Gersdorf verbreiten konnten. Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Katharina Riehl, die Leiterin des SZ-Politikressorts.

Weitere Nachrichten: Israel will Militäreinsatz im Gazastreifen ausweiten; Bundesregierung stellt Rüstungsexporte an Israel teilweise ein.

Zum Weiterhören und -lesen:

„Citizen Go“: Wie eine NGO aus Spanien die Debatte um Brosius-Gersdorf beeinflusst haben will, lesen Sie hier.

Die bisherigen „Auf den Punkt“-Folgen zur Diskussion um Frauke Brosius-Gersdorf hören Sie hier: „Chaos im Bundestag: Wir erleben die erste Koalitionskrise“ und „Debattenkultur: Was wir aus dem Fall Brosius-Gersdorf lernen können“.

Hier hören Sie die neuste Folge des SZ-Plus-Podcasts „In aller Ruhe“ über klimaneutrale Mobilität. Alle weiteren Folgen des Podcasts hören Sie hier oder auf Spotify.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Imanuel Pedersen

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast, und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.