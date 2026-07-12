Die verheerende Flut im Ahrtal ist jetzt fünf Jahre her. Und immer noch sind nicht alle zerstörten Häuser wieder aufgebaut.

Vor fünf Jahren hat eine Flut große Teile des Ahrtals zerstört. Straßen wurden überschwemmt, Häuser weggerissen, Landstriche verwüstet. 135 Menschen sind bei der Jahrhundertflut ums Leben gekommen, außerdem wurden mehr als 9000 Gebäude im Ahrtal beschädigt. Viele Menschen haben alles verloren.

Heute sind zwar die meisten Privathäuser in der Region wieder aufgebaut, aber die Katastrophe ist immer noch sichtbar. Etwa in einer Schule, in der die Schülerinnen und Schüler seit fünf Jahren in Containern unterrichtet werden müssen. Und auch sonst finden sich im Ahrtal an vielen Ecken Neubauten neben Ruinen.

Darüber spricht in dieser Podcastfolge Kathrin Wiesel-Lancé, die SZ-Korrespondentin für Rheinland-Pfalz. Sie hat das Ahrtal besucht und erklärt, warum der Wiederaufbau des Ahrtals so lange dauert. Und sie spricht auch über den Hochwasserschutz in der Region und die Frage, warum auch heute viele Häuser im Ahrtal nicht richtig vor Überschwemmungen geschützt sind.

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Zum Weiterlesen:

Hier finden Sie mehr über die Hürden beim Wiederaufbau des Ahrtals und über die Schule, an der in Containern unterrichtet wird.

Und hier finden Sie den Text über „Neil the Seal“:

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Laura Terberl

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über SWR.

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