In Sachsen-Anhalt will der AfD-Politiker am 8. Dezember zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Mit welcher Mehrheit?

Ulrich Siegmund mag vieles sein. Aber kamerascheu ist der AfD-Politiker auf keinen Fall. Regelmäßig veröffentlicht er Hochkantvideos in den sozialen Medien, in denen er darüber informiert, was aus seiner Sicht gerade bei ihm und seinem rechtsextremen Landesverband los ist. Am Donnerstag hat Siegmund ein brisantes Update veröffentlicht. Darin verkündet er, dass die AfD die Wahl zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt vorziehen will. Auf den 8. Dezember, eine Woche früher als ursprünglich angepeilt.

Dafür nennt Siegmund drei Gründe. Zum einen sollen die Sondierungen schneller vorangehen als erwartet. Zum anderen sollen die Regierungsgeschäfte möglichst schnell weitergehen. Und dann will der Politiker noch bis zum Ende des Jahres die Medienstaatsverträge mit ZDF und MDR kündigen.

Was Siegmund in seinem Video nicht sagt, ist, mit welcher Mehrheit er zum Ministerpräsident gewählt werden will. Denn ob er und seine Partei die haben – das ist weiterhin nicht klar. Und sowieso macht der AfD-Politiker viele Versprechungen, die eher populistisch sind, als der Wahrheit zu entsprechen. Das sagt Katharina Riehl, die Leiterin des SZ-Politikressorts. Sie spricht in dieser Podcastfolge über den Stand der Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt.

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Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Ann-Kathrin Schneider

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Youtube (@ulrichsiegmund7949).

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