Fünf Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD in Umfragen weiter deutlich vorn. Im aktuellen Sachsen-Anhalt- Trendvon Infratest dimap kommt sie auf 41 Prozent. Neben AfD, CDU , Linken und SPD haben demnach aber auch die Grünen mit knapp fünf Prozent Chancen auf einen Wiedereinzug in den Landtag. Das würde eine Alleinregierung der AfD unwahrscheinlicher machen, die die Rechtsextremisten dort anstreben.

Gibt es Parallelen zwischen der politischen Situation in den USA unter Trump und der wachsenden Bedrohung der Demokratie in der Bundesrepublik durch die AfD? Darüber spricht in der Samstagsausgabe von „Auf dem Punkt“ Reinhard Krumm. Er ist Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington. Ausgangspunkt des Gesprächs ist ein Deutschlandbesuch von US-Demokraten: Sie hätten sich wie auf einer Reise in die Vergangenheit gefühlt, sagt Krumm. Und sie würden warnen: „Macht bitte nicht die gleichen Fehler wie wir.“

Laut Krumm dienen die USA unter Trump der AfD als Laboratorium. Er warnt vor der Hoffnung, dass sich Rechtsextreme in Regierungsverantwortung entzaubern würden. Bereits bei dem auch von der AfD versprochenen Abbau der Bürokratie zeige sich in den USA, dass dieser dort völlig willkürlich erfolgte und nun an entscheidenden Positionen Fachkräfte fehlen würden. Auch würden die US-Republikaner gerade die Werte der USA in ihrem Sinne neu definieren, etwas, was auch die AfD mit einer neuen deutschen Identität, einem (neuen) deutschen Nationalismus, anstreben würde.

Zum Weiterlesen:

Hier lesen Sie einen Gastbeitrag des Historikers Norbert Frei über die starken Umfragewerte der AfD in Sachsen-Anhalt.

Hier einen Text über da AfD-Sofortprogramm.

Und hier über das jüngste, heftige TV-Duell zwischen den Spitzenkandidaten in Magdeburg.

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