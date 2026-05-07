Eine Umfrage von infratest dimap im Auftrag von MDR, Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung hat vier Monate vor den Landtagswahlen in Sachsen Anhalt 41 Prozent für die AfD ergeben. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, würde die AfD damit ihr Ergebnis der vorigen Wahl verdoppeln und käme der absoluten Mehrheit sehr nah.

Die CDU käme demnach nur noch auf 26 Prozent, die Linke auf zwölf und die SPD auf sieben. Die Grünen und das BSW wären gar nicht im Landtag vertreten, ebenso die FDP, die aktuell zusammen mit CDU und SPD regiert.

Der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt gilt als gesichert rechtsextrem. Kürzlich hat er ein Wahlprogramm verabschiedet, das sehr radikal ist und zum Kulturkampf aufruft.

Warum ist die AfD in Sachsen-Anhalt so stark? Was muss passieren, damit das Ergebnis am 6. September anders ausfällt? Und was passiert, wenn nicht? Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Albrecht von Lucke, Redakteur der politischen Zeitschrift „Blätter für deutsche und internationale Politik“.

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Zum Weiterlesen und -hören:

Hier finden Sie einen Text über das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt.

Hier geht es zur neuen Podcast-Serie „Eine Frau namens Naddel“.

Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Imanuel Pedersen

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