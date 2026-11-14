„Schicksalstag der Deutschen“ hat der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble den 9. November mal genannt. Weil an ihm so viel Entscheidendes in der deutschen Geschichte passiert ist: Ende der Monarchie, Ausrufung der Republik, NSDAP-Putsch, Reichspogromnacht und Mauerfall. Dennoch ist das Datum dieses Jahr angesichts der turbulenten Weltlage weitgehend untergegangen. So, wie sich allgemein die Frage stellt, warum man bei so viel Gegenwart überhaupt über die Vergangenheit sprechen sollte. Die einfache Antwort: Weil es sonst andere tun.

So versuchen die AfD und Teile der extremen Rechten, Geschichte in ihrem Sinne umzudeuten. Hitler wird da zum Kommunisten – und ausgerechnet die DDR zum Sehnsuchtsort. Wie das passieren konnte und welche Motive hinter der Geschichtsverdrehung von Rechts stehen, erklärt Historiker Volker Weiß in dieser Folge von „Auf den Punkt“.

Podcastempfehlung: „Erichs Asche - Meine Suche nach dem letzten deutschen Diktator“ auf SZ.de, bei bei Apple Podcasts oder Spotify.

Moderation, Redaktion: Christoph Gurk

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Laura Alexandra Sagebiel

Redaktionsschluss war Freitag 15 um Uhr.

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