Schon im September haben Hacker einen Hosting-Dienstleister der AfD angegriffen. Das hat ein Parteisprecher der SZ bestätigt. Das Datenleck ist riesig. Von mehr als 420 000 internen Mails ist die Rede, die jetzt im Netz kursieren. Theoretisch kann jeder darauf zugreifen.

Tim Frehler gehört zu dem Team von SZ-Journalistinnen und -Journalisten, die sich mit dem Datenleck beschäftigen. Er sagt, dass es nicht ratsam ist, selbst auf die Daten zuzugreifen. Zum einen, weil die Datenmenge riesig sei, und zum anderen, weil noch nicht überprüfbar sei, ob die Daten virenfrei sind. Für ihn ist das Besondere an diesem Datensatz, dass er zum ersten Mal einen Blick in den Maschinenraum einer Partei freigibt, die in weiten Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuft ist.

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Zum Weiterlesen und -hören:

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Und hier geht es zum „Who the fuck is Alice“-Podcast.

Moderation, Redaktion: Pauline Claßen

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Johannes Korsche

Produktion: Juno Graner

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