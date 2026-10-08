Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sorgt die Wahl von zwei AfD -Politikern ins Landtagspräsidium für heftige Reaktionen. Über allem steht die Frage: Waren es CDU -Abgeordnete, die die AfD-Kandidaten bei der geheimen Wahl am Dienstag unterstützt haben? SPD-Politiker Boris Pistorius spricht von einem „Tabubruch“ und warf den Abgeordneten, die mit der AfD gestimmt haben, vor, Rechtsextremisten als „Steigbügelhalter“ zu dienen.

Die Bundes-CDU betont weiterhin ihre Abgrenzung zur AfD. Nach einem Treffen des Koalitionsausschusses bekräftigten CDU, CSU und SPD am Donnerstag gemeinsam, dass sie die AfD nicht an die Macht kommen lassen wollen. Zugleich stellt sich in Sachsen-Anhalt die Frage, ob CDU-Abgeordnete dort auch bald AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen werden.

Laut Tim Frehler, Korrespondent im SZ-Hauptstadtbüro, nutzt die AfD die Unklarheit gezielt, um die CDU weiter zu destabilisieren. Auch sei der Unmut in der CDU-Fraktion in Magdeburg über Wahlverlierer Sven Schulze groß. Die AfD sei nicht das Hauptproblem, sondern ein Brennglas für die vielfältigen Probleme der CDU selbst. Im Gespräch spricht Frehler über Intrigen, „False-Flag“-Theorien und die Frage, ob die Union ihre Krise selbst verursacht.

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