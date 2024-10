Zehn Männer aus Ägypten und sechs Männer aus Bangladesch – mit ihnen soll ein neuer Umgang Europas mit Asylsuchenden beginnen. Sie waren am Mittwoch die ersten Asylsuchenden, die Italien nach Albanien gebracht hat. Dort – außerhalb der EU – wird jetzt über ihren Asylantrag entschieden. So lange sind sie in einem der zwei Lager untergebracht, die Italien in Albanien gebaut hat. In den kommenden fünf Jahren soll Italien diese Praxis 670 Millionen Euro kosten.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert in einem Brief an die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer Abschiebelager außerhalb der EU. Am Donnerstag und Freitag findet in Brüssel ein EU-Gipfel statt – dabei soll es auch um Migration gehen. Was von dem Gipfel zu erwarten ist, erklärt der SZ-Brüssel-Korrespondent Josef Kelnberger im Gespräch in dieser Folge von „Auf den Punkt“.

Weitere Nachrichten: Gesetzliche Krankenkasse wird teurer, Thomas Tuchel wird Nationaltrainer in England.

Zum Weiterlesen:

Das Interview mit Günther Jauch zu 25 Jahren „Wer wird Millionär?“ lesen Sie hier.

Hier geht es zum Text darüber, wie Sie die Krankenkasse wechseln können.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Nadja Schlüter

Produktion: Aylin Sancak

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Giorgia Meloni News.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.