12. April 2019, 16:57 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Assange droht zum Präzedenz­fall zu werden

Am Donnerstag wurde überraschend der Wikileaks-Gründer Julian Assange verhaftet - und die USA will, dass er ausgeliefert wird. Was würde das für Journalisten und Whistleblower weltweit bedeuten?

Am Donnerstag wurde überraschend der Wikileaks-Gründer Julian Assange in London verhaftet - und die USA will, dass Großbritannien ihn ausgeliefert. Das US-Justizministerium wirft ihm die Verabredung zu einer Straftat mit Chelsea Manning vor. Assange habe ihr geholfen, ein Passwort zu knacken, um an geheime Regierungsdokumente zu kommen.

Wie schnell könnte es zu dieser Auslieferung kommen? Und was würde sie für Journalisten und Whistleblower weltweit bedeuten? Das erklärt Frederik Obermaier aus dem SZ-Investigativ-Ressort im Podcast. Er sagt, dass viele Vorwürfe sehr dünn sind. Viele Investigativ-Journalisten arbeiten mit Methoden, die Assange jetzt vorgeworfen werden.

Weitere Themen: Ermittlungen in Lügde, BGH-Urteil zu Feriengästen, Bundesrat-Gesetze.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der SZ mit den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot, etwa bei:

iTunes

Spotify

Deezer

oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.