Vor einem Jahr haben die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen. Warum der Einsatz des Westens im Chaos geendet hat.

Von Tami Holderried und Tobias Matern

Vor einem Jahr haben die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen - nach einem 20 Jahre langen Einsatz des Westens. Der Abzug der Truppen verlief besonders zum Schluss chaotisch - und viele Ortskräfte konnten nicht rechtzeitig evakuiert werden.

**SZ-Redakteur Tobias Matern** sagt, dass es heute schwierig ist, mit Menschen in Afghanistan Kontakt zu halten. Viele fürchten Repressalien der Taliban. Die hätten im vergangenen Jahr ein rigoroses Regime installiert und vor allem die Rechte von Mädchen und Frauen stark eingeschränkt. Matern zieht deshalb ein ernüchterndes Fazit aus dem Einsatz: "Die vielen Milliarden Dollar und Euro, die nach Afghanistan geflossen sind, die zahlreichen Menschenleben, die geopfert wurden während dieses 20-jährigen Krieges auf allen Seiten, die stehen in keinerlei Verhältnis zu dem, was jetzt rausgekommen ist."

**Weitere Nachrichten:** Bundeswehreinsatz in Mali ausgesetzt, Habeck kündigt Energiesparvorschriften an.

**Moderation, Redaktion:** Tami Holderried

**Redaktion:** Laura Terberl

**Produktion:** Justin Patchett

_Zusätzliches Audiomaterial über ARD, CNN und Deutschlandfunk_

