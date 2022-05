Von Tami Holderried und Tobias Matern

Durch den Krieg in der Ukraine sind andere Krisen deutlich in den Hintergrund gerückt - die in Afghanistan zum Beispiel. Aber seit sich der Westen vergangenen Sommer dort zurückgezogen hat, drehen die Taliban systematisch die Uhren zurück. Vor allem Frauen verlieren immer mehr Rechte, ganz aktuell durch ein Burka-Dekret.

Tobias Matern, Experte der Süddeutschen Zeitung für Afghanistan, sagt, viele Beobachter seien davon überrascht, wie schnell die Taliban wieder radikal-islamische Regeln etablieren. Dabei sei die Vereinbarung mit dem Westen doch klar gewesen: Menschenrechte, ganz besonders die der Frauen, müssen beachtet werden - im Gegenzug erhält Afghanistan weiterhin finanzielle Unterstützung. Diese Taktik ist nach Materns Ansicht auch die einzig zielführende in Afghanistan. Außerdem hätten unter der westlichen Präsenz viele Menschen die Freiheit zu schätzen gelernt. "Die Taliban stoßen da jetzt durchaus auch auf Protest," sagt der Politikredakteur.

Weitere Nachrichten: Finnland will Nato beitreten, Angst vor Gewalt an Schulen in Essen.

