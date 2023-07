SZ-Podcast "Auf den Punkt" - am Wochenende

Von Johannes Korsche

In Sonneberg in Thüringen ist der AfD-Mann Robert Sesselmann zum Landrat gewählt worden. Ein historisches Wahlergebnis: Die rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme AfD gewinnt damit zum ersten Mal eine Landratswahl. Wie hat sie das geschafft? Und welche Strategien können die demokratischen Parteien dagegen wählen? Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne ordnet ein. Er forscht zu Populismus und dem Parteiensystem, - mit Schwerpunkt auf Ostdeutschland.

Der Wahlsieg der AfD sei "eine neue Phase in der politischen Auseinandersetzung mit der AfD", so Höhne. Die AfD sei ein erklärter Demokratie-Feind. Und: "Es gibt in Deutschland diese Brandmauer, die meines Erachtens nach auch viel Sinn ergibt." Und weiter: "Man muss sie konsequent durchziehen."

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 30.06.2023 um 18 Uhr.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Tami Holderried, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Imanuel Pedersen

Zusätzliches Audiomaterial über Deutschlandfunk, ZDF, YouTube (L'Obs), Reuters.

