SZ-Podcast "Auf den Punkt" - am Wochenende

Seit einer Woche gehen bundesweit Zehntausende Menschen gegen rechte Deportationspläne auf die Straße. Wie fühlt es sich an, von diesen Plänen betroffen zu sein?

Von Johannes Korsche

Im November hat sich ein Kreis von rechten Politikern, Unternehmern und rechtsextremen Aktivisten getroffen. Sie haben über Deportationspläne gesprochen, die Millionen Menschen in Deutschland betreffen würden. Seitdem das Treffen, an dem unter anderem mehrere AfD-Politiker teilgenommen haben, öffentlich geworden ist, finden bundesweit Demos gegen rechts statt. Über das geheime Treffen und die Demonstrationen spricht in dieser Wochenend-Folge von "Auf den Punkt" Tareq Alaows, flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl. Er sagt: "Ich bin von den Deportationsplänen betroffen."