In Sachsen hat die AfD einen Landtagswahlsieg nur knapp verpasst, gut ein Drittel der Menschen haben sie gewählt. Schaut man darauf, wie die unter 25-Jährigen abgestimmt haben, dann steht die AfD sogar noch besser da als im Gesamtwahlergebnis. Aber woran liegt das? Was macht die AfD für junge Menschen so attraktiv?

Darum und um die Frage, was die hohen Zustimmungswerte für die AfD für die Zivilgesellschaft in Sachsen bedeuten, geht es in dieser Folge von „Auf den Punkt“. Sozialarbeiter Georg Grohmann vom Landesarbeitskreis Mobile Jugendarbeit Sachsen berichtet, was Streetworker bei ihrer Arbeit erleben – und was er sich von der zukünftigen Landesregierung wünscht.

Zum Weiterlesen und -hören:

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 6.09.2024 um 16 Uhr.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Nadja Schlüter

Produktion: Jonathan Brandis

Zusätzliches Audiomaterial über Gerede e.V.

