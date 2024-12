Die Junge Alternative existiert beinahe so lang wie die AfD. Sie ist die Jugendorganisation der Partei, beitreten darf man von einem Alter von 14 Jahren an. Jetzt plant die AfD-Spitze offenbar, sich von der Jungen Alternative (JA) zu trennen. Stattdessen will sie eine neue Jugendorganisation gründen, die der AfD näher steht als die JA. Wie soll das funktionieren? Und was erhofft sich die Partei von diesem Schritt? Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Roland Preuß, Redakteur in der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin. Für ihn ist klar, dass die AfD mehr Kontrolle über ihren Parteinachwuchs ausüben will.