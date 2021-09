Provokationen, Zwischenrufe, Beleidigungen - die AfD hat sich in den letzten vier Jahren oft nicht an die Konventionen des Parlaments gehalten. Wie die Partei kurz vor der Wahl dasteht.

Von Jens Schneider und Tami Holderried

Am Dienstag fand die letzte Bundestagsdebatte in dieser Legislaturperiode statt. In diesen vergangenen vier Jahren war vieles anders: Denn mit der AfD saß zum ersten Mal eine rechtspopulistische Partei mit im Parlament. Wie hat die Partei den Bundestag und vielleicht auch sich selbst verändert?

Jen Schneider aus der Berliner SZ-Redaktion sagt: Der Ton in Berlin ist rauer und die Diskussionen hitziger geworden. Die AfD falle immer wieder mit rassistischen und beleidigenden Äußerungen auf - Provokation sei das System. Das wird laut Schneider auch in der nächsten Legislaturperiode so weitergehen.

