Abschiebungen nach Afghanistan sind seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im Jahr 2021 ausgesetzt, da die Lage im Land nicht sicher ist. Der Messerangriff in Mannheim hat die Debatte um Abschiebungen in das Land nun neu entfacht, dabei gilt der Tatverdächtige als Einzeltäter. In dieser Folge erklärt Constanze von Bullion worum es bei der Debatte um Abschiebung geht, und welche politischen Hürden es auf dem Weg dahin gibt.

Weitere Nachrichten: Messerangriff auf AfD-Politiker in Mannheim, Update zur Hochwasserlage, US-Präsident Biden verschärft Asylrecht

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Leopold Zaak

Produktion: Imanuel Pedersen

Zusätzliches Audiomaterial über phoenix.

