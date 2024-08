Am Freitagabend hat ein mutmaßlicher IS-Terrorist in Solingen vier Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere Personen teils schwer verletzt. Seitdem sucht die Politik nach einer angemessenen Antwort. Diskutiert wird über Migrationspolitik und über die Praxis von Abschiebungen. Wer fordert was genau – und lassen sich solche Anschläge wie in Solingen dadurch wirklich verhindern?