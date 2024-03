Am Sonntag beginnt der Ramadan. Ein Datum, das in diesem Jahr mit einer möglichen Feuerpause im Krieg im Gazastreifen verknüpft wurde. Wie politisch ist der religiöse Fastenmonat?

Von Johannes Korsche

An diesem Sonntag beginnt der islamische Fastenmonat Ramadan, die wichtigste Zeit im Kalender des Islam. In diesem Jahr ist der Beginn des Ramadan nicht nur ein religiöses, sondern auch ein politisches Datum: Im Krieg zwischen Israel und der Hamas versuchen Verhandler aktuell alles, damit während des Ramadan eine Feuerpause herrscht. Ahmad Milad Karimi ist Professor für Kalām, Islamische Philosophie und Mystik an der Universität Münster. Er spricht in der Wochenendausgabe von "Auf den Punkt" über die Politisierung des Ramadan und was er erwartet, wenn die Kämpfe im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas weitergehen: "Das wird die ganze Welt emotionalisieren. Und genau das will die Terrororganisation."