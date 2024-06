Die Europameisterschaft fällt in eine Zeit, in der die Sicherheitslage in Deutschland angespannt ist. Die Behörden warnen seit Längerem vor einer wachsenden Gefahr durch islamistischen Terrorismus, auch auf gewaltbereite Hooligans bereitet sich die Polizei vor. Der islamistische Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau, die wohl ebenfalls terroristisch motivierte Messerattacke auf einen Polizisten in Mannheim – diese Vorfälle haben Verunsicherung zur Sicherheitslage ausgelöst. Einer Umfrage von Yougov zufolge wollen 20 Prozent der Befragten aus Angst vor Anschlägen nicht zum Public Viewing. Um Fans und Mannschaften zu schützen, gibt es strenge Sicherheitsmaßnahmen. An den deutschen Außengrenzen gibt es Kontrollen, in der Nähe von Stadien strenge Überwachung und während des Turniers massive Polizeipräsenz. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) spricht in dieser Folge über die Maßnahmen – und äußert sich zu der Kritik, dass einige zu weit reichen.