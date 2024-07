Im April wurde der Cannabis-Konsum in Deutschland teilweise legalisiert. Wer kiffen will, hat zwei Wege, um an Gras zu kommen: Man kann es Zuhause anbauen. Oder – und das ist seit dieser Woche neu – man kann sich jetzt an „Cannabis Social Clubs“ wenden. Aber die zu gründen, ist oft sehr kompliziert. Und: „Der Schwarzmarkt wird nicht verschwinden“, sagt Steffen Geyer, Vorsitzender des „Dachverbands deutscher Cannabis Social Clubs“. Er setzt sich seit Jahrzehnten für die Legalisierung von Gras ein. Er spricht über die Vor- und Nachteile der Teil-Legalisierung und über die bürokratischen Hürden für Cannabis Social Clubs.