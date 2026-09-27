Die UN hat Fehler. Gebraucht wird sie trotzdem

Eine Woche lang war die ganze Welt zu Gast in New York. Am Montag wird die UN-Generalversammlung enden. Und damit auch ein Marathon an Reden und diplomatischen Gesprächen. 193 Länder und mindestens genauso viele Reden.

Was diese Generalversammlung gebracht hat, darüber spricht in dieser Podcastfolge Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York. Er hat sich alle Reden vor der UN-Generalversammlung angehört und kann deshalb auch davon erzählen, was dort abseits von Trump, Selenskij oder Netanjahu erzählt wurde. Also auch dann, wenn die Öffentlichkeit vielleicht nicht hinhört.

Im Podcast lobt Boris Herrmann besonders die Reden aus Osttimor und Finnland. Und er erklärt, warum die Vereinten Nationen auch angesichts vieler globaler Krisen immer noch wichtig sind.

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Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Leon Wenz

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Vereinte Nationen auf Youtube.

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