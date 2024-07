Kurz vor der Sommerpause im politischen Berlin zeigt die Ampelkoalition noch mal all ihre Facetten: Sie bringt nach monatelangen Verhandlungen den Haushaltsentwurf durchs Kabinett, nur um dann schon wieder Streit anzufangen. Kanzler Olaf Scholz will trotzdem im kommenden Jahr wiedergewählt werden, wie er am Mittwoch auf der Sommerpressekonferenz angekündigt hat. Aber ist er wirklich ein guter Kanzler? Und: Auf welchen Wahlkampf können die Wähler sich einstellen? Darüber spricht Nicolas Richter, Leiter des Berliner SZ-Parlamentsbüros, in dieser Folge von „Auf den Punkt“.