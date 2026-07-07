Marine Le Pen ist die Frontfrau der extrem rechten Partei Rassemblement National in Frankreich . Und hätte ein Gericht Le Pen im vergangenen Jahr wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder nicht das passive Wahlrecht entzogen, wäre sie sicher jetzt schon im Wahlkampfmodus. Aber durch das Urteil war eine Präsidentschaftskandidatur zunächst ausgeschlossen.

Le Pen ist dagegen in Berufung gegangen und nun wurde ihre Strafe reduziert. Sie darf nun doch bei der Wahl antreten, aber sie muss im Wahlkampf eine Fußfessel tragen. Frankreich-Expertin Kathrin Wiesel-Lancé sagt in dieser Folge von „Auf den Punkt“: Das würde kein angenehmer Wahlkampf werden.

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Zum Weiterlesen:

Eine Analyse zum Urteil gegen Le Pen steht hier.

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Johannes Korsche, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Laura Sagebiel

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