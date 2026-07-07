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Podcast: „Auf den Punkt“Fußfessel für Marine Le Pen: Was das Urteil bedeutet

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung.
„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. SZ

Die extrem rechte Politikerin darf bei der Wahl 2027 antreten – aber ein Gericht gibt ihr dafür unangenehme Auflagen.

Von Kathrin Wiesel-Lancé und Philipp Saul

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Marine Le Pen ist die Frontfrau der extrem rechten Partei Rassemblement National in Frankreich. Und hätte ein Gericht Le Pen im vergangenen Jahr wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder nicht das passive Wahlrecht entzogen, wäre sie sicher jetzt schon im Wahlkampfmodus. Aber durch das Urteil war eine Präsidentschaftskandidatur zunächst ausgeschlossen.

Le Pen ist dagegen in Berufung gegangen und nun wurde ihre Strafe reduziert. Sie darf nun doch bei der Wahl antreten, aber sie muss im Wahlkampf eine Fußfessel tragen. Frankreich-Expertin Kathrin Wiesel-Lancé sagt in dieser Folge von „Auf den Punkt“: Das würde kein angenehmer Wahlkampf werden.

Weitere Nachrichten: U-Boot-Geschäft zwischen Deutschland und Kanada; Förderung für Wärmepumpen.

Zum Weiterlesen:

Eine Analyse zum Urteil gegen Le Pen steht hier.

Mehr Informationen zur Wärmepumpenförderung lesen Sie hier.

Den Text über die Niederlage von Donald Trump und dem US-Team finden Sie hier.

Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Johannes Korsche, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Laura Sagebiel

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Das Pariser Berufungsgericht verringert ihre Strafe. Nun kann die Fraktionschefin des rechtsextremen Rassemblement National an der Präsidentschaftswahl teilnehmen. Doch ein Wahlkampf mit Fußfessel könnte schwierig werden.

SZ PlusVon Oliver Meiler

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