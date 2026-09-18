Nicht erst seit dem Wahlerfolg der AfD nimmt Migrationsfeindlichkeit in Deutschland zu. Migrationsforscherin Naika Foroutan erklärt, welchen Schaden das verursacht.

Deutschland braucht Migration, das ist kein Geheimnis. Der demografische Wandel lässt das Land altern, schon jetzt suchen viele Branchen händeringend Mitarbeiter. Aber trotz dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit lehnen immer mehr Menschen in Deutschland Migration ab. Wann ist dieser Kurs zum neuen Normal geworden?