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Podcast „In aller Ruhe“„Das alles hat schon angefangen, bevor es die AfD gab“

Lesezeit: 2 Min.

Naika Foroutan ist Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung.
Naika Foroutan ist Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung.
Foto: Rasmus Tanck

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