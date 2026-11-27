Wie viel Geld muss Deutschland heute ausgeben, um für die Zukunft gerüstet zu sein? Und wie viele Schulden können dafür aufgenommen werden, ohne den Spielraum künftiger Generationen einzuschränken?

Darüber diskutieren Nicolas Richter und Laura Terberl in der ersten Folge des neuen SZ-Videopodcasts „Alles Politik“. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wann Schulden eine Investition in die Zukunft sind, was junge Menschen von Ausgaben für Verteidigung und Rente haben und warum es beim Etat für Bildung kompliziert ist.

Anlass ist der Bundeshaushalt 2027, den der Bundestag am Freitag nach langen Verhandlungen zwischen Union und SPD verabschiedet hat. Geplant sind Ausgaben von etwa 560 Milliarden Euro. So viel wie noch nie in einem Haushalt.

Die Opposition hat diesen Etat scharf kritisiert. Der Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer bezeichnete ihn als „eine windschiefe Bretterbude ohne Fundament“. Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch warf Finanzminister Lars Klingbeil vor, „eine Schuldenorgie“ vorzulegen.

In der Generaldebatte am Mittwoch verteidigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Haushalt und stimmte zugleich auf schwierige Zeiten ein. Der Staat werde sich künftig nicht mehr alles leisten können, woran sich die Gesellschaft gewöhnt habe, sagte der Kanzler. Andernfalls würden den nächsten Generationen die Mittel fehlen, um eigene politische Entscheidungen zu treffen.

Wie schwierig es ist, die Interessen von Jung und Alt in Einklang zu bringen, zeigt sich beim Streit um eine Reform des Rentensystems. Im Podcast berichtet Henrike Roßbach, Leiterin der SZ-Parlamentsredaktion, von ihrem Interview mit Bundesbildungs- und Jugendministerin Karin Prien (CDU). Die Ministerin plädiere dafür, die Rentendebatte stärker aus Sicht der Jüngeren zu führen, die das System mitfinanzieren. Prien sehe durchaus die Gefahr eines gesellschaftlichen Konflikts, wenn sich in der Politik vor allem die Interessen älterer Menschen durchsetzten.

Zum Weiterlesen:

Hier geht es zu den fünf wichtigsten Erkenntnissen aus der Generaldebatte.

Mehr zu den Kosten der Frührente für die Gen Z gibt es hier.

Die Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) im Interview.

Hosts: Nicolas Richter, Laura Terberl

Redaktion: Franka Bals, Sebastian Strauß

Produktionsleitung: Joana Hahn

Produktion: Carolin Lenk

Art Direktion: Joana Hahn (Video), Felix Hunger (Cover)

Sounddesign: Julia Ongyerth

Fotos: Lisa Nguyen

Projektleitung: Franka Bals

Produktmanagement: Oliver Neumann

Redaktionsschluss war Donnerstag (26.11.2026) um 9 Uhr.

Zusätzliches Videomaterial: Generaldebatte 25.11.2026 via phoenix/YouTube, Rede Lars Klingbeil 24.11. via Mediathek Deutscher Bundestag, @Bundesschueler_innenkonferenz via Instagram, @nicetoknow via TikTok, @Genzregelt via Instagram.

Jeden Samstag erscheint eine neue Folge von „Alles Politik“ auf YouTube, sz.de, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

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