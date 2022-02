In zwei Monaten finden in Frankreich die Präsidentschaftswahlen statt. Wie sich Macron positioniert und sich die rechtsradikalen Kandidaten bekämpfen.

In zwei Monaten finden in Frankreich die Präsidentschaftswahlen statt - und der Wahlkampf hat diese Tage voll begonnen. Zur Auswahl stehen neben dem aktuellen Präsidenten Emmanuel Macron auch andere bekannte Gesichter: Marine Le Pen, die 2017 bereits die Stichwahl verlor. Oder Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris. Wer hat die besten Chancen zumindest in die zweite Runde zu kommen?

Emmanuel Macron traf in seiner derzeitigen Amtszeit immer wieder auf Widerstände aus dem Volk, sagt die SZ-Korrespondentin Nadia Pantel im Podcast. Trotzdem führe wohl kein Weg an ihm vorbei. Stärkste Konkurrentin, aber gleichzeitig die größte Chance für Macron, sei die rechtskonservative Valérie Pécresse. Warum und warum sind sogar zwei rechtsextreme Parteien derzeit so stark?

