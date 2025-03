von Boris Herrmann und Christian Zaschke

In der ersten Folge ihres neuen Podcasts „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, über die ersten Wochen unter Donald Trump und die kommenden Jahre unter Friedrich Merz. Ist das transatlantische Verhältnis noch zu retten? Wie schafft es Trump, sich jeden Tag aufs Neue selbst in den Schatten zu stellen – und worum geht es ihm eigentlich? Außerdem ist da noch die Sache mit der Wohnung, die Boris Herrmann aufgrund von Trumps Wiederwahl räumen muss. Und in Deutschland hadert Christian Zaschke auch mit dem Immobilienmarkt – können die Hörer helfen?

Moderation und Redaktion: Boris Herrmann und Christian Zaschke

Redaktion: Patrick Bauer

Produktion: Carlo Sarsky

Sounddesign: Julia Ongyerth

Cover Illustration: Timo Lenzen

Mitarbeit: Antonia Franz und Helen Krueger-Janson