Im Kennedy Space Center erlebt SZ-Korrespondent Boris Herrmann den Start der Artemis-2-Mission. Der erste bemannte Mondflug seit 1972, ein Spektakel aus Lärm und Hitze – und ein Wunderwerk der Technik. Fast gleichzeitig zeigt sich aber auch das andere Amerika: Donald Trump droht im Konflikt mit Iran das Land in die Steinzeit zurückzubomben.