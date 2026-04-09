Im Kennedy Space Center erlebt SZ-Korrespondent Boris Herrmann den Start der Artemis-2-Mission. Der erste bemannte Mondflug seit 1972, ein Spektakel aus Lärm und Hitze – und ein Wunderwerk der Technik. Fast gleichzeitig zeigt sich aber auch das andere Amerika: Donald Trump droht im Konflikt mit Iran das Land in die Steinzeit zurückzubomben.
Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Schießt euch gemeinsam auf den Mond“
Fortschritt und Furor: Während die Artemis-Crew ins All fliegt, droht Donald Trump Iran mit Verwüstung. Was sagt das über Amerika? Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.
Von Boris Herrmann und Christian Zaschke
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