SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Die Demokraten haben ihr Momentum selbst zerstört“

Ein Mann packt Lebensmittelbestellungen für Familien zusammen, die von der Schließung der Bundesbehörden betroffen sind. Nun ist ein Ende des Shutdown in Sicht.
Ein Mann packt Lebensmittelbestellungen für Familien zusammen, die von der Schließung der Bundesbehörden betroffen sind. Nun ist ein Ende des Shutdown in Sicht. (Foto: Mengshin Lin / AP)
  • In der neuen Folge des SZ-Podcasts „Deutsch-Amerikanische Freundschaft" sprechen die Korrespondenten über das mögliche Ende des längsten Shutdowns in den USA.
  • Weitere Themen sind der Neustart der Partei von Sahra Wagenknecht in Deutschland und ein Besuch bei dem 83-jährigen Schriftsteller John Irving in Toronto.
  • Der Podcast erscheint jeden zweiten Donnerstag um 17 Uhr, die ersten beiden Folgen sind kostenlos, weitere Folgen gibt es mit SZ-Plus.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Erst Feiern, dann Einknicken: Hätten die Demokraten nach ihren erstaunlichen Wahlsiegen selbstbewusster mit Trump verhandeln müssen? Und was heißt jetzt nochmal BSW?  Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

Von Boris Herrmann und Christian Zaschke

In der neuen Folge ihres Podcasts „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, über das mögliche Ende des längsten Shutdowns in den USA und den Neustart der Partei von Sahra Wagenknecht in Deutschland. Außerdem geht es um einen großen Schriftsteller: John Irving. Und einen Besuch bei dem 83Jährigen in Toronto.

Was denken die neuen Küstenstars Zohran Mamdani und Gavin Newsowm über die Kompromisse der Demokraten? Und was denken Sie:  Ob der Podcast-Kollege Ezra Klein von der New York Times sich auch manchmal bei DAF bedient - so wie wir hier andersherum?

Moderation und Redaktion: Boris Herrmann und Christian Zaschke

Redaktion: Vera Schroeder

Produktion: Benjamin Markthaler

Sounddesign: Julia Ongyerth

Cover: Timo Lenzen

So können Sie die „Deutsch-Amerikanische Freundschafthören:

Der Podcast erscheint jeden zweiten Donnerstag um 17 Uhr. Alle Folgen finden Sie unter sz.de/freundschaft. Die ersten beiden Folgen sind kostenlos, alle weiteren können Sie mit SZ-Plus hören. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie die „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ bei Apple Podcast, Spotify und in der SZ-Nachrichten-App. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter sz.de/podcast.

