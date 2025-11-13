In der neuen Folge ihres Podcasts „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin , und Boris Herrmann , SZ-Korrespondent in New York , über das mögliche Ende des längsten Shutdowns in den USA und den Neustart der Partei von Sahra Wagenknecht in Deutschland . Außerdem geht es um einen großen Schriftsteller: John Irving. Und einen Besuch bei dem 83Jährigen in Toronto .

Was denken die neuen Küstenstars Zohran Mamdani und Gavin Newsowm über die Kompromisse der Demokraten? Und was denken Sie: Ob der Podcast-Kollege Ezra Klein von der New York Times sich auch manchmal bei DAF bedient - so wie wir hier andersherum?

Moderation und Redaktion: Boris Herrmann und Christian Zaschke

Redaktion: Vera Schroeder

Produktion: Benjamin Markthaler

Sounddesign: Julia Ongyerth

Cover: Timo Lenzen

