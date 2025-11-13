In der neuen Folge ihres Podcasts „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, über das mögliche Ende des längsten Shutdowns in den USA und den Neustart der Partei von Sahra Wagenknecht in Deutschland. Außerdem geht es um einen großen Schriftsteller: John Irving. Und einen Besuch bei dem 83Jährigen in Toronto.
Was denken die neuen Küstenstars Zohran Mamdani und Gavin Newsowm über die Kompromisse der Demokraten? Und was denken Sie: Ob der Podcast-Kollege Ezra Klein von der New York Times sich auch manchmal bei DAF bedient - so wie wir hier andersherum?
Moderation und Redaktion: Boris Herrmann und Christian Zaschke
Redaktion: Vera Schroeder
Produktion: Benjamin Markthaler
Sounddesign: Julia Ongyerth
Cover: Timo Lenzen
So können Sie die „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ hören:
Der Podcast erscheint jeden zweiten Donnerstag um 17 Uhr. Alle Folgen finden Sie unter sz.de/freundschaft. Die ersten beiden Folgen sind kostenlos, alle weiteren können Sie mit SZ-Plus hören. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie die „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ bei Apple Podcast, Spotify und in der SZ-Nachrichten-App. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter sz.de/podcast.