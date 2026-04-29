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SZ-Podcast „Das Thema“Getäuscht an die Front: Kenianer im Ukraine-Krieg

"Das Thema" - der Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung.
"Das Thema" - der Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ

Moderner Menschenhandel: Wie ein junger Mann aus Kenia mit Lügen in den Ukraine-Krieg gelockt wurde.

Von Paul Munzinger und Lars Langenau

1,3 Millionen Soldaten sind laut der Nato seit Beginn des Kriegs in der Ukraine auf russischer Seite gestorben, wurden verwundet oder gelten als vermisst. Auch Söldner aus afrikanischen Ländern sind darunter. Allein aus Kenia sollen geschätzt 1300 Männer aufseiten der Russen kämpfen, etwa 300 von ihnen wurden bisher getötet.

Im SZ-Recherchepodcast „Das Thema“ berichtet Afrika-Korrespondent Paul Munzinger von einem Kenianer, der unfreiwillig in Putins Armee gekämpft und geblutet hat. Wie David Mburu Opfer von Menschenhandel geworden ist und wieso er kein Einzelfall ist, erklärt Munzinger in dieser Folge.

Zum Weiterlesen:

Die Reportage von SZ-Afrika-Korrespondent Paul Munzinger dazu finden Sie hier.

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