Die Ampel hat die FDP fast zerrieben – und die FDP am Ende auch die Ampel. Christian Lindner hat die FDP aus der außerparlamentarischen Opposition zurück in den Bundestag geführt – und nun wieder raus? Über eine Partei, die schon mal ganz unten war und jetzt wieder dort ankommen könnte – und die ihrem Vorsitzenden folgt, wohin der sie auch steuert.

Darum geht es in dieser vierten von sechs Sonderfolgen von „Auf den Punkt“ zur Bundestagswahl am 23. Februar. In sechs Episoden, die immer Samstag und Sonntag bis zur Wahl erscheinen werden, stellen wir die Personen genauer vor, die diesen ungewöhnlichen, kurzen und lauten Wahlkampf prägen: Woher kommen sie und wie kommen sie daher auch zu ihren inhaltlichen Überzeugungen? Was treibt sie an und wie wollen sie das Land verändern?

Redaktionsschluss für diese Folge: 07.01., 18 Uhr.

Bereits erschienen:

Olaf Scholz – Der Mann, der nicht gehen will

Alice Weidel – Radikal im bürgerlichen Gewand

Robert Habeck – Die grüne One-Man-Show

Die weiteren Termine der Sonderfolgen im Überblick:

15: Februar: Sahra Wagenknecht – Ein neuer Rechts-Links-Populismus?

16. Februar: Friedrich Merz – Mit unbedingtem Willen zur Macht

