SZ-Podcast "Das Thema"Chemnitz - die umkämpfte Stadt

Im August 2018 wurde Daniel H. in Chemnitz getötet. Was danach passierte, hat die Stadt und die Politik in Sachsen verändert.

In der Nacht vom 25. Auf den 26. August 2018 wurde Daniel H. am Heimweg vom Chemnitzer Stadtfest erstochen. Mutmaßlich von zwei Geflüchteten aus Irak und Syrien. Nur wenige Stunden später ziehen rechte Hooligans um den Innenstadtring und skandieren: "Das ist unsere Stadt". In den folgenden Tagen eskaliert die Lage völlig. Chemnitz ist international in den Schlagzeilen - und nicht zuletzt führen die Ereignisse zu einer Regierungskrise in Berlin.

Für die SZ hat damals - und auch seither öfter - Antonie Rietzschel aus Chemnitz berichtet. In dieser Folge von "Das Thema" erzählt sie vom August 2018 und wie sich Chemnitz im vergangenen Jahr verändert hat.

Inwiefern die Ereignisse juristisch aufgearbeitet sind, erklärt danach Annette Rammelsberger. Sie berichtet für die SZ vom Prozess zum Tod von Daniel H. Sie hat aber auch zur rechts-terroristischen Vereinigung "Revolution Chemnitz" recherchiert, die sich unmittelbar nach den Ausschreitungen im August 2018 gebildet hat.

