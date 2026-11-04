Die Demokraten haben bei den Midterms einen historischen Sieg eingefahren. Sie haben in Bundesstaaten gewonnen, die über Jahrzehnte fest in republikanischer Hand waren: So hat etwa in Kansas zum ersten Mal seit 1932 ein Demokrat einen Senatssitz geholt. In Texas haben die Wählerinnen und Wähler James Talarico zum ersten demokratischen Senator seit fast 40 Jahren gemacht. Und für Michigan zieht der linke Demokrat Abdul El-Sayed in den Senat ein – als erster Muslim überhaupt.

Die Demokraten haben künftig die Mehrheit der Abgeordneten im Senat und im Repräsentantenhaus. Damit können sie zwar nicht die Regierungspolitik mitbestimmen, aber sie können zum Beispiel Untersuchungsausschüsse ins Leben rufen, bei Richter-Ernennungen mitreden – und vor allem beim Haushalt.

Über Trumps deutliche Niederlage spricht in dieser Folge des SZ-Nachrichtenpodcasts „Auf den Punkt“ US-Korrespondent Peter Burghardt. Er sagt, die lange Zeit von Donald Trump in der amerikanischen Politik gehe jetzt langsam zu Ende.

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ABC News, CNN, NBC News.

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