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Podcast: „Auf den Punkt“Ist Trumps Deal mit Saudi-Arabien der Startschuss für ein atomares Wettrüsten?

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung.
„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. SZ

Der US-Präsident schließt ein Atomabkommen mit Saudi-Arabien. Mitten im Iran-Krieg ist das strategisch nicht besonders klug.

Von Tobias Matern und Philipp Saul

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Die USA und Saudi-Arabien haben ein Atomabkommen ausgehandelt. Während im Iran-Krieg weiter gekämpft wird, wächst deshalb die Sorge vor einem atomaren Wettrüsten im Nahen Osten. Es geht bei diesem Abkommen um eine milliardenschwere Partnerschaft über einen Zeitraum von 30 Jahren: Saudi-Arabien will eine eigene Atomindustrie aufbauen und Uran anreichern –, mit amerikanischen Unternehmen und amerikanischer Nukleartechnik.

Kritiker fürchten aber, dass es dabei nicht bleibt. Sie warnen, dass Saudi-Arabien Uran nicht nur zivil nutzen würde, sondern es womöglich auch dafür nutzen würde, Atomwaffen zu bauen.

Darüber spricht in dieser Folge der stellvertretende Leiter des SZ-Politikressorts und Außenpolitik-Experte Tobias Matern. Er sagt: US-Präsident Donald Trump könnte mit diesem Atomdeal ein gefährliches Wettrüsten in Gang setzen.

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Johannes Korsche, Luis Münch, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Imanuel Pedersen

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